Tiro con l'arco: due campionati in un weekend. Pioggia di ori per Belli

Due intensi weekend di gara quelli appena passati, dove si sono disputati ben due campionati regionali per lo sport tiro con l’arco, in diverse specialità.

Domenica 29 Maggio ha avuto luogo a Maranello, il campionato regionale di tiro con l’arco Hunter & Field, specialità dove gli arcieri, seguendo un percorso suddiviso in 24 piazzole, devono tirare le loro frecce su bersagli posti a varie distanze (alcune conosciute ed altre sconosciute) in situazioni spesso sfavorevoli per loro (come forti pendenze e diverse dimensioni dei bersagli). Alla fine della gara di qualifica, inoltre, i primi quattro arcieri di ogni divisione accedono alla fase degli scontri, che decreta il vincitore assoluto.

Diverso tipo di gara quello del campionato regionale di Tiro alla Targa, svoltosi a Cavriago (Reggio Emilia) il 4 e 5 Giugno. Questo tipo di competizione prevede, come alle Olimpiadi, una distanza fissa (70 metri per chi tira nella categoria senior arco olimpico) a cui si tirano 72 frecce di qualifica, dopo le quali si accede alla fase degli scontri a eliminazione diretta per decretare il vincitore assoluto.

L’atleta Yuri Belli, in forza alla a.s.d. Arcieri Aquila Bianca di Modena, ha preso parte ad entrambe le competizioni, conquistando il primo gradino del podio sia nelle qualifiche che negli scontri, guadagnandosi quindi ben 4 medaglie d’oro. L'atleta è di rientro dall’European Grand Prix, gara di tiro alla Targa a cui hanno preso parte le varie squadre nazionali europee, svoltasi a Plovdiv (Bulgaria) dal 2 all’8 Maggio. In questa occasione l’atleta modenese si è distinto per un secondo posto in qualifica, restando alle spalle solo del campione olimpico uscente (il turco Mete Gazoz). Purtroppo la sua gara individuale, negli scontri assoluti, si ferma ai quarti di finale, ma negli scontri a squadre lui ed i compagni di nazionale (Marco Morello e Massimiliano Mandia) riescono a salire sul secondo gradino del podio, vincendo la medaglia d’argento.

L’atleta rientrerà a breve al centro federale di Cantalupa (Torino) dove si allenerà in vista dei prossimi impegni, tra cui il campionato italiano Hunter & Field che si svolgerà a Castellarano (Reggio Emilia) dal 22 al 24 Luglio e il campionato italiano di tiro alla Targa che avrà luogo a Oderzo (TV) dal 26 al 28 Agosto.