Eccellenza, Cittadella Vis Modena: Paganelli non sarà più l'allenatore

Terminato il campionato di Eccellenza per la Cittadella Vis Modena, arrivano i saluti per mister Paganelli che non sarà l'allenatore della società modenese nella prossima stagione

Al termine di un campionato di Eccellenza molto particolare, in cui non è stato centrato l'obiettivo della salvezza, ma è arrivato comunque un buon quarto posto, la Cittadella con un comunicato saluta Paganelli che è stato l'allenatore della squadra per due anni e che nella prossima stagione lascerà la panchina.

"La Società Cittadella Vis Modena comunica ufficialmente che Andrea Paganelli non sarà l’allenatore della prima squadra per la prossima stagione. Le strade tra la società ed il tecnico si dividono dopo due stagioni. Ad Andrea vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi due anni particolarmente intensi e complessi."

Già tempo di pensare al futuro quindi ed a una nuova stagione che potrà forse riprendere con normalità dopo il mini campionato disputato questa primavera.