Bologna Sassuolo, probabili formazioni | Emergenza in difesa per De Zerbi, Toljan assente per Covid

Lunch match per i neroverdi che sono partiti molto bene in questo campionato e domani alle 12.30, al rientro dalla sosta per la Nazionale, affronteranno al Dall'Ara il Bologna di Mihajlovic, fermo a tre punti in classifica e reduce dalla sconfitta contro il Benevento.

QUI BOLOGNA - Assenti per infortunio Poli, Medel, Dijks e Scov Olsen. In attacco potrebbe trovare spazio Orsolini insieme a Soriano e Barrow alle spalle di Palacio. Sulla sinistra della difesa ci sarà Hickey, mentre sulla mediana confermata la coppia Schouten-Svanberg.

QUI SASSUOLO - Assente Toljan per Covid, così come Boga e Schiappacasse che hanno però ricominciato ad allenarsi. Fuori per infortunio invece Ayhan, Romagna e Rogerio, quindi De Zerbi avrà gli uomini contati in difesa. Caputo confermatissimo dopo le buone prove in Nazionale, alle sue spalle Defrel insieme a Berardi e Djuricic.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.