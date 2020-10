Modena Ravenna, probabili formazioni | Davì e Mignanelli tornano titolari

Tornano al 'Braglia' i canarini per cercare di dimenticare subito la sconfitta di Trieste. Alle 17.30 il Modena affronterà il Ravenna ancora con Narciso in porta a causa dei problemi di salute di Gagno. Davì torna titolare a centrocampo e si rivede anche Mignanelli in difesa. Sulla trequarti ci sarà Tulissi alle spalle della coppia Spagnoli-Scappini; Sodinha sempre pronto ad entrare per spaccare la partita nella ripresa.

Nel Ravenna di mister Magi ci sarà ancora Raspa in porta, pronto a centrocampo l'ex De Grazia, mentre in attacco ci sarà il tandem formato da Martignano e dal rientrante Mokulu.

MODENA (4-3-1-2): Narciso; Bearzotti, Milesi, Pergreffi, Mignanelli; Davì, Gerli, Castiglia; Tulissi; Spagnoli, Scappini.

RAVENNA (3-5-2): Raspa; Jiday, Alari, Marchi; Franchini, Fiorani, Bolis, De Grazia, Perri; Martignago, Mokulu.