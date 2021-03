Udinese Sassuolo, probabili formazioni | Caputo e Berardi in dubbio fino all'ultimo

Non sono al meglio della condizione Berardi e Caputo che dovrebbero comunque essere in campo questa sera alle 18 contro l'Udinese

Anticipo delle 18 per il Sassuolo che affronterà la trasferta della Dacia Arena dove giocherà contro l'Udinese di Gotti che arriva da un momento molto positivo. I neroverdi sono invece reduci dal pareggio all'ultimo secondo contro il Napoli.

QUI UDINESE - Dopo il pareggio contro il Milan, Gotti pensa a riproporre il 3-5-2 con Becao, Bonifazi e Nuytinck in difesa. In mediana ci sarà Arslan affiancato da De Paul e Pereyra, mentre sulle fasce ci saranno Molina e Stryger Larsen. Tandem d'attacco formato da Llorente e Nestorovski.

QUI SASSUOLO - Ancora assente Chiriches, oltre a Bourabia, Boga e al lungodegente Romagna. Al centro della difesa quindi ancora titolari Marlon e Ferrari, mentre sulla fascia sinistra potrebbe partire dal primo minuto Kyriakopoulos. In attacco Berardi e Caputo saranno in campo dal primo minuto nonostante le condizioni non perfette.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Stryger Larsen; Llorente, Nestorovski.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Djuricic; Caputo.