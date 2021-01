Sassuolo Genoa 2 - 1 | Raspadori nel finale regala i tre punti ai neroverdi

Vince il Sassuolo e ritrova morale dopo la sconfitta subita contro l'Atalanta. A sbloccare il risultato è Boga con uno dei suoi numeri da fuoriclasse, poi lo stesso giocatore confeziona anche l'assist per il gol della vittoria firmato da Raspadori appena entrato in campo. A trovare il pareggio momentaneo è Shomurodov.

IL MATCH - Primo tempo equilibrato tra Sassuolo e Genoa con le due squadre che non rischiano troppo e creano poche occasioni, ma pericolose. Al 18' arriva un palo per Scamacca che aveva tirato approfittando di un po' di confusione in area. Rispondo poi Ayhan e Muldur, ma in entrambi i casi gli avversari riescono a deviare in corner. Al 34' è Shomurodov a dare l'impressione del gol, ma il pallone era sull'esterno della rete. A pochi minuti dall'intervallo ci prova anche Djuricic che viene per bloccato dalla difesa ospite. Nella ripresa si rivede finalmente Boga che con un bel numero salta un Masiello non impeccabile e dalla sinistra calcia in rete senza sbagliare. Comincia poi il balletto dei cambi e dal 59' al 61' cambiano cinque giocatori in campo: entra anche Ghiglione che 62' trova un cross perfetto per Shomurodov che sbuca tra Ferrari e Ayhan e di testa la mette in rete. Grande giocata di Traorè al 78' quando dalla trequarti serve in verticale Defrel che si gira e calcia bene, ma colpisce il palo. Torna poi in vantaggio il Sassuolo all'83' quando Boga dalla sinistra crossa bene sul secondo palo dove Raspadori, appena entrato, di testa la mette in rete battendo Perin. All'ultimo minuto segna Destro ma era in fuorigioco.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Magnanelli (58′ Bourabia), Locatelli (74′ Obiang); Berardi (34′ Defrel), Djuricic (74′ Raspadori), Boga; Caputo (58′ Traoré). A disp.: Pegolo; Marlon, Peluso, Toljan, Chiriches, Kyriakopoulos, Lopez. All.: Roberto De Zerbi

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello (57′ Pjaca), Radovanovic, Criscito, Zappacosta, Zajc, Badelj (57′ Rovella), Lerager, Czyborra (57′ Ghiglione), Shomurodov, Scamacca (71′ Goldaniga). A disp.: Paleari, Zima, Goldaniga, Bani, Behrami, Melegoni, Dumbravanu, Sturaro, Destro. All.: Davide Ballardini

ARBITRO: sig. Fabbri di Ravenna

RETI: 52′ Boga, 64′ Shomurodov, 83' Raspadori

NOTE: ammoniti Criscito, Masiello, Ayhan, Goldaniga, Muldur.