Sassuolo Udinese 0 - 0, le pagelle | Serata da "senza voto" per tutti

Ecco le pagelle di Sassuolo Udinese 0-0.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli s.v.; Marlon 5.5, Ayhan 5.5, Ferrari 6, Rogerio 6; Locatelli 5.5, Lopez 5 (91’ Obiang s.v.); Berardi 6, Traoré 5 (46′ Muldur 5.5), Boga 5 (64′ Defrel 5.5); Caputo 5 (77′ Raspadori s.v.).

UDINESE (3-5-2): Musso s.v.; Becao 6, Nuytinck 6, Samir 6.5; Stryger Larsen 6, De Paul 6, Arslan 6.5, Pereyra 6, Zeegelaar 6; Pussetto 5.5 (64′ Deulofeu s.v.), Okaka 5.5 (84’ Lasagna s.v.).

PEGGIORI TODAY

TRAORE’ 5 - Tocca pochissimi palloni, non si vede mai in fase offensiva. I compagni di reparto non sono da meglio.

LOPEZ 5 - Il centrocampo questa sera non è in grado di velocizzare il gioco nei momenti fondamentali. Il possesso palla è assolutamente sterile.