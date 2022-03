Abetone. Campionati Italiani Children, gli emiliano-romagnoli tra i top 30 nazionali

Si sono svolti all’Abetone i 4 giorni di gare previsti per i Campionati Italiani Children di sci alpino. Un evento che ha raccolto i migliori sciatori Under 14 e Under 16 provenienti da tutte le regioni d'Italia.

Gli atleti selezionati in Emilia Romagna per rappresentare il CAE (Comitato Emilia Romagna) erano Romina Chiarugi, Alice Antoni, Mirko Masetti e Andrea Sancassani del Cimone Ski Team, Sofia Brizzi, Marta Fiocchi e Leone Degli Esposti del Valcarlina, Adele Ciuffardi e Alice Bianchi del Cerreto Lago, Riccardo Rossi dello Schia Monte Caio, Alberto Barbolini del Montenuda e Giacomo Nanetti del Sestola per la categoria Ragazzi, Under 14.

Angelica Guerri, Martina Pirozzi, Matteo Seghi e Alessandro Tintorri del Sestola, Emma Fattori, Vittoria Fabbri, Andrea Passino, Leonardo Giorgione e Gabriele D'Arpe del Cimone Ski Team, Margherita Saccardi, Federico Squeri e Diego Contini dello Schia Monte Caio, Giorgia Fiocchi ed Eleonora Sardu del Valcarlina e Damiano Arrighi del Montenuda per la categoria Allievi, Under 16.

I nostri portabandiera hanno sfidato i loro colleghi nelle prove di Slalom Speciale, Gigante e SuperG sulle piste Zeno 4 e Stadio da Slalom della località sciistica toscana.

Rientrano, grazie ai risultati raggiunti, tra i migliori 30 atleti nazionali Under 16: Leonardo Giorgione, arrivato 11° nel SuperG; Matteo Seghi 13° nel SuperG e 25° nel Gigante; Andrea Passino 23° nel Gigante; Margherita Saccardi 18° nel SuperG e 23° nello Slalom Speciale.

Per gli Under 14: Riccardo Rossi 25° nello Slalom Speciale.

Complimenti anche a tutti gli altri che, grazie al loro impegno e alle loro prestazioni durante tutta la stagione, sono riusciti ad accedere e partecipare a questa importante competizione.