Castelfranco Emilia, grande successo per la serata “Sport sotto le stelle”

Grande successo per l’edizione 2022 di “Sport sotto le stelle” di scena ieri sera a Castelfranco Emilia. In una Piazza della Vittoria gremita in ogni ordine di posto con una partecipazione di pubblico andata ben oltre anche le più rosee aspettative, si sono alternate sul palco alcune tra le principali realtà sportive del territorio, con tanto di presentazione ufficiale delle squadre tutte accompagnate dal saluto e dai ringraziamenti ufficiali dell’Amministrazione.

Dal calcio di Eccellenza con la Polisportiva Virtus Castelfranco a quello del campionato di Seconda Categoria con il Piumazzo, dal volley femminile di serie D con la prima squadra della Polisportiva Castelfranco al Basket Castelfranco, impegnato nel campionato serie D, quella vissuta ieri sera è stata dunque una serata ricca d’intensità dove la lente d’ingrandimento è stata posta sui grandi valori che il mondo sportivo rappresenta da sempre, in tutta la comunità, con un focus particolare tutto dedicato ai settori giovanili, evidenziando la straordinaria importanza, non solo in termini sportivi, che essi rivestono, soprattutto in materia di crescita sana e condivisione dei valori centrali della vita.

Ciliegina sulla torta, l’esibizione live della scuola di ginnastica artistica e di coregrafia La Trottola, un’eccellenza a livello nazionale. Il gruppo, allenato da Patrizia Marlettini, ha calcato le scene nazionali ed internazionali guadagnando successi e riconoscimenti in occasione di numerose competizioni agonistiche e di alcuni fra i talent show più seguiti e amati dal pubblico televisivo come Ballando con Stelle su Rai1 o Italia’s got Talent su Sky1. Non solo: nel luglio 2018 a Oslo, in Norvegia, in occasione del World Gym for Life Challenge, le dodici giovani de’ La Trottola si sono anche aggiudicate il pass per poter accedere al galà finale tra le 17 migliori squadre del mondo.