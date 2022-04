Pentathlon, ottimo debutto stagionale per l'Avia Pervia

Comincia alla grande la stagione degli atleti dell’Avia Pervia Pentathlon Modena che nelle prime gare nazionali, svoltesi nei giorni scorsi a Roma presso il Centro di preparazione olimpica, conquistano podi tricolori e piazzamenti che li proiettano verso le principali competizioni internazionali di categoria. La prima è stata vinta domenica da Federico Alessandro, a Les Pennes Mirabeau, presso Marsiglia dove il ventenne atleta dell’Avia Pervia e della Nazionale è salito sul gradino più alto del podio del Circuito Europeo U22 dopo una gara che ha condotto sempre in testa e che ha vinto in volata sui forti pentatleti francesi Mathis Rochat, secondo, e Leo Bories terzo.

Grazie agli ottimi risultati delle gare romane alla competizione partecipava anche Giorgia Agazzotti, la quale ha visto il risultato compromesso da una sfortunata prova di equitazione. I due pentatleti modenesi si sono comunque già guadagnati la convocazione per i Campionati Europei Junior che si svolgeranno a Barcellona. Le gare romane hanno visto ancora una brillante affermazione per Elisa Sala, già campionessa italiana under 19 che si è ancora una volta confermata, vincendo il Trofeo nazionale della sua categoria e contribuendo in modo determinante a portare sul gradino più alto del podio anche la squadra dell’Avia Pervia, che conquista l’oro con Elisa Sala, Nina Samardzic e Alessia Canto.

Un successo netto che proietta anche Elisa e Nina verso una convocazione certa per l’European Cup U19/U17 di Barcellona dove, grazie alle buone prove nelle competizioni di categoria, come anche in quelle assolute, anche Edoardo Gilioli vestirà la maglia azzurra nella competizione maschile U19. Grandi soddisfazioni anche per i più giovani. Il Trofeo Nazionale U17 ha visto il bronzo di Giulia Fancelli che con Nina Samardzic e Valentina Ibba ha vinto la gara a squadre. In virtù di questo successo le ragazze sono state convocate al raduno nazionale giovanile U17/U15.

Fra i maschi della medesima categoria le competizioni romane hanno visto per l’Avia Pervia l’ argento a squadre per Matteo Nocetti, Sebastiano Rota e Giovanni Vignoli. Ancora successi per il Pentathlon Moderno modenese, che conferma la vivacità del suo movimento, al Trofeo nazionale U13 dove Riccardo Spagnolini ha vinto la medaglia d’ oro individuale e a squadre insieme ad Enrico Fiorillo e Francesco Cavalli. Un successo completato dal bronzo a squadre di Filippo Codeluppi, Matteo Ferrarini e Giacomo La Piccirella.