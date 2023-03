Nuoto, tripletta d’oro per Ines Djebali. Martina Mecugni regina dello stile libero

Due intensi week end di gare presso lo stadio del Nuoto di Riccione hanno assegnato i titoli regionali in vasca corta. Ottime le performance degli atleti modenesi in forza alle formazioni del Circolo Sportivo GdF e del Team Nuoto Modena, seguite per l’occasione dai tecnici Beatrice Guidetti e Davide Montepoli. Assoluta protagonista per la formazione dei finanzieri modenesi si è confermata Ines Djebali, categoria juniores. La giovane ranista collezione una splendida tripletta nelle distanze dei 50, 100 e 200, annichilendo la concorrenza. Basti pensare che nella distanza più lunga alla seconda classificata ha subito un distacco di quasi 7 secondi. Per lei anche le finali dei 200 e 400 misti dove si piazza quarta in ambedue le gare e quella dei 100 stile libero a chiudere una competizione nelle quali non ha deluso le attese.

Per il Team Nuoto Modena ennesima dimostrazione di forza della seniores Martina Mecugni, che si laurea campionessa regionale nei 50 e 100 stile libero, cui aggiunge la medaglia d’argento nei 100 misti. Un pizzico di sfortuna segna le prove della juniores Valeria Fontana. Dopo il quinto posto nei 50 farfalla, la classe 2008 riesce a piazzarsi per ben 4 volte ai piedi del podio nelle 200 e 400 misti e nei 100 e 200 farfalla. Doppia medaglia di legno anche per Elena Ragazzi (categoria ragazzi) nei 100 e 200 farfalla. Per lei la soddisfazione di prendere parte anche alle finali dei 50 e 200 stile libero.

Alice Rossi conquista le finali dei 100 e 200 dorso e si piazza al 6° posto nelle due gare. Sorride il cronometro per Federico Pirondi. L’atleta categoria cadetti entra in extremis nelle finali dei 50 e dei 200 rana, sfruttando al meglio l’occasione, piazzando i suoi migliori crono nelle distanze. Buone prestazioni anche per Chiara Bozzali (seniores) nei 50 e 100 farfalla e per Vanessa Duzzi (juniores) che dopo l’estenuante 1500 stile libero, abbassa il proprio personal best nei 400 stile e ben si comporta nelle gare a dorso.

Nella categoria ragazzi, Francesca Pizzi è protagonista nelle finali dei 400 e degli 800 stile dove, in entrambe le occasioni, si piazza al settimo posto Francesca Pizzi, Elena Ragazzi ed Alice Rossi, insieme alla compagna di squadra Valentina Pezzoli, in chiusura di giornata, disputano una brillante staffetta 4x100 misti agguantando la medaglia di bronzo.

Il fine settimana appena trascorso ha visto protagonisti anche i ragazzi del nuoto pinnato presenti alla tappa italiana di Lignano Sabbiadoro della World Cup. Al cospetto di oltre 700 atleti rappresentativi di 128 squadre provenienti da tutto il mondo, gli atleti guidati da Cesare Fumarola si piazzano al 13° posto assoluto nella classifica maschile (seconda tra le squadre italiane in gara), risultando la migliore formazione modenese presente all’evento. Edgar Dose si attesta su ottimi livelli nelle gare pinne entrando sempre in top ten. Con Filippo Manni, Gaia Minghelli e Giulia Zironi disputano un’eccellente staffetta 4 x100 pinne mista, mancando il podio di un nonnulla. Buone le prove di Luca Zironi nelle gare pinne e di Vittorio Damiani, cimentatosi nelle prove con la monopinna.