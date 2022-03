Finale di stagione, ottimi risultati per i Pulcini dello sci modenese

Trofei FLUCOM e Oleodinamica REVA Un’altra trasferta per gli atleti modenesi. L’ultima tappa del Circuito Parmigiano Reggiano si è infatti svolta sulle nevi del Cerreto e li ha visti impegnati sabato in uno Slalom Speciale e domenica in un Gigante, sulla pista Due.

In entrambe le giornate il Frignano Ski Team è salito sul primo gradino del podio della classifica squadre aggiudicandosi l’ambita coppa squadre di fine Circuito. Sul secondo gradino il Sestola e medaglia di bronzo il Riolunato che, fino all’ultima gara se l’è giocata con il Montenuda (RE).

I risultati dimostrano l’ottimo lavoro svolto dagli sci club del nostro Appennino e l’entusiastica partecipazione di questi giovani atleti che hanno comunque numericamente dominato sui podi di tutte le categorie in un partecipato testa a testa sia sabato che domenica.

Podi di sabato: Trofeo FLUCOM

Baby1Femm: 1° Caterina Chinchio (sc Frignano), 2° Beatrice Baccarani (sc Riolunato), 3° Anita Maria Gabbi (sc Frignano).

Baby 1 Masc: 1° Alberto Colombini e 2° Federico Bussoli (sc Frignano), 3° Augusto Degli Esposti Mazzoni (sc Val Carlina).

Baby 2 Femm: 1° Ludovica Lenzini (sc Frignano), 2° Viola Nebbioli (sc Montenuda), 3° Anita Cuoghi (sc Sestola).

Baby 2 Masc: 1° Leonardo Mari e 2° Tommaso Ferrari (sc Frignano), 3° Gianmaria Loconte (sc Riolunato).

Cuccioli 1 Femm: 1° Emma Antoni (sc Frignano), 2° Caterina Pirozzi (sc Sestola), 3° Greta Boselli (sc Frignano).

Cuccioli 1 Masc: 1° Alberto Turchi (sc Fanano 2001), 2° Cristiano Romboni (sc Razzolo), 3° Nicolò Borresi (sc Riolunato).

Cuccioli 2 femm: 1° Matilde Libbra (sc Frignano), 2° Veronica Burchi (sc Sestola), 3° Linda Canuti (sc Prato Spilla).

Cuccioli 2 masc: 1° Gabriele Ferrari (sc Sestola), 2° Gregorio degli Esposti Mazzoni (sc Val Carlina), 3° Francesco Merighi (sc Frignano).

Ma i complimenti vanno anche ai giovanissimi atleti modenesi che, piazzandosi entro le dieci posizioni, hanno contribuito a far accrescere i punteggio dei loro sci club di riferimento.

Piazzamenti Baby 1: 4° Sofia Zanni (sc Riolunato), 5° Matilde Sola (sc Riolunato) e Davide Casasli (sc Frignano), 6° Margherita Morelli (sc Riolunato), 7° Marco Boccacci (sc Sestola), 10 ° Alice Santini (sc Riolunato).

Piazzamenti Baby 2: 4° Eleonora Nanentti (sc Sestola), 5° Mia Gagliardi (sc Frignano), 6° Sofia Moracci (sc Sestola) e Niccolò Baccarani (SC Riolunato), 7°Giovanni Ferrari (sc Sestola), 8° Francesco Cappellini (sc Sestola).

Piazzamenti Cuccioli 1: 4° Ludovica Fabbri (sc Frignano) e Lorenzo Prando (sc Sestola), 6° Anita Trenti (sc Sestola) e Pietro Venturelli (sc Sestola), 8° Benedetta Baisi De Toffoli e Lorenzo Pollacci, 9° Sara Franci (sc Sestola), 10° Leone Barbieri (sc Frignano).

Piazzamenti Cuccioli 2: 4° Matteo Lamazzi (sc Frignano), 5° Matteo Martinelli (sc Frignano), 6° Alice Querciagrossa (sc Sestola), 8° Duccio Benigni (sc Sestola), 9° Marco Morelli (sc Riolunato).

Podi di domenica: Trofeo Oleodinamica REVA

Baby 1 Femm:1° Ginevra Tosti (sc Montenuda), 2° Caterina Chinchio (sc Frignano), 3° Beatrice Baccarani (sc Riolunato) .

Baby 1 Masc: 1° Alberto Colombini (sc Frignano) , 2° Augusto Degli Esposti Mazzoni (SC VAL Carlina), 3° Davide Casali (sc Frignano).

Baby 2 femm: 1° Viola Nebbioli (sc Montenuda), 2° Anita Cuoghi (sc Sestola), 3° Martina Lenzini (sc Sestola).

Baby 2 Masc: 1° Leonardo Mari (sc Frignano), 2° Martino Lori (sc Schia Monte Caio), 3° Gianmaria Loconte (sc Riolunato).

Cuccioli 1 Femm: 1° Ambra Messerini (sc Val Carlina), 2° Emma Antoni (sc Frignano), 3° Letizia Facchini (sc Val Carlina) .

Cuccioli 1 Masc: 1° Alberto Turchi (sc Fanano2001), 2° Edoardo Lupoli (sc Montenuda), 3° Matteo Merani (sc Montenuda).

Cuccioli 2 Femm: 1° Angelica Pastorino (sc Cerreto Lago), 2° Matilde Libbra (sc Frignano), 3° Emma Sirelli (sc Schia Monte Caio) .

Cuccioli 2 Masc:1° Francesco Merighi (sc Frignano), 2° Gabriele Ferrari (sc Sestola), 3° Matteo Lamazzi (sc Frignano).

Piazzamenti Baby 1: 4° Anita Maria Gabbi (sc Frignano), 5° Sofia Zanni (sc Riolunato) e 5° Federico Bussoli (sc Frignano), 6° Matilde Sola (sc Riolunato), 7° Margherita Morelli (sc Riolunato), 8° Marco Boccacci (sc Sestola) , 9° Alberto Suardi (sc Sestola) , 10° Alberto Novi (sc Riolunato).

Piazzamenti Baby 2: 4° Ludovica Lenzini (sc Frignano), 5° Mia Gagliardi (sc Frignano)

6° Eleonora Nanetti (sc Sestola), 7° Ludovica Raheli (sc Sestola), 8° Matilde Cerfogli (sc Sestola) , 9° Emma Pergreffi (sc Frignano) e 9 Niccolò Baccarani (sc Riolunato), 10° Sofia Moracci (sc Sestola).

Piazzamenti Cuccioli 1: 4° Caterina PIROZZI Caterina (sc Sestola), 5° Pietro Venturelli (sc Sestola), 6° Lorenzo Prando (sc Sestola), 7° Ludovica FABBRI (sc Frignano) e Nicolò Borresi (sc Riolunato), 8° Benedetta Baisi De Toffoli (sc Sestola) e Nicola Bianconi (sc Sestola), 9° Sara Quadrelli (sc Riolunato) e Leone Barbieri (sc Frignano), 10° Sara Franci (sc Sestola) e Tommaso Iattoni (sc Sestola).

Piazzamenti Cuccioli 2: 4° Veronica Burchi (sc Sestola) e Matteo Martinelli (sc Frignano), 6° Alessandro Bentivogli (sc Frignano), 7° Marco Torri (sc Frignano), 8° Marco Morelli (sc Riolunato), 9° Simone Bulgarelli (sc Riolunato) , 10° Alice Querciagrossa (sc Sestola).