Trofeo Gori: bis d’oro per Alice rossi e Luca Zironi. Piazza d’onore per la GdF Modena

Eccellente performance dei pinnatisti modenesi del Circolo Sportivo Gdf impegnati nella 30a edizione del Trofeo Gori, disputatosi nella piscina “Carmen Longo” di Bologna. Al termine di un’intensa giornata i ragazzi del coach Cesare Fumarola hanno chiuso al 2° posto della classifica generale alle spalle dei padroni di casa della Record Team Bologna precedendo il CUS Bologna, Calypso Piacenza, Aquarea Vicenza, Domus San Marino, Blu Atlantis Ravenna, Pinna Prato Firenze e le altre squadre modenesi al via, la Bruno Loschi, la Sweet Team ed il Nuoto Sub Vignola.

Il bottino complessivo registra 21 medaglie, con 5 ori, 10 argenti e 6 bronzi. La categoria regina degli Over18 ha visto grande protagonista Luca Zironi. Il portacolori della Gdf ha dominato le gare dei 100 e 200 pinne, conquistando anche un brillante terzo posto nei 400 pinne. Sugli scudi anche Vittorio Damiani che, assoluta novità per lui, ha indossato la monopinna cogliendo due argenti nei 50 mt superficie e nei 50 apnea, con riscontri cronometrici di rilievo. Nella stessa categoria Giulia Zironi ha regalato alla squadra due medaglie, un argento nei 50 pinne ed un bronzo nella distanza doppia dei 100 pinne.

Torna a casa con una medaglia al collo anche Alessandro Gavioli, bronzo nei 200 mono. In 2° categoria esordio col botto per le classi 2009 Alice Rossi e Francesca Pizzi. La prima schianta l’agguerrita concorrenza bagnando il debutto con due ori (50 e 100 pinne); la seconda conquista due argenti (200 e 400 pinne) con una fantastica rimonta nella gara più lunga dove solo una manciata di centesimi l’hanno separata da una meritata vittoria. All’esordio assoluto anche la loro compagna di squadra Cecilia Masini, che ferma il cronometro su tempi interessanti suscettibili di ampi margini di crescita. Il podio sorride anche a Matilda Pacchioni grazie alla piazza d’onore nei 50 apnea ed al gradino più basso nei 50 monopinna.

Tra gli uomini si distingue Fabio Coppola con l’argento nei 200 pinne. Esaltanti le prestazioni degli atleti di 1° categoria. Su tutti Gabriel Pacchioni che si fregia della vittoria nei 100 mono e degli argenti nelle distanze dei 50 e 200. Doppio podio nelle gare monopinna per Lisa Farella (argento nei 200, bronzo nei 400) e terzo gradino del podio per Giacomo Migliori nei 50 monopinna. Per loro anche l’obiettivo di realizzare i tempi minimi per i campionati italiani di categoria, traguardo raggiunto anche da Noemi Murano, Ludovica Montanari e Thomas Totaro. Possono essere soddisfatti del responso cronometrico Mattia e Samuele Solarino, Sofia Bulgarelli, Laura Ghelfi, Arianna Grana. Discreto l’esordio di Mattia Annovi nelle gare pinne. Si attestano sui loro standard Beatrice Erhan, Matilde Schiavi, Giulia Stancato e Leonardo Galasso.

La manifestazione bolognese ha visto scendere in acqua anche i piccoli esordienti, quasi tutti alla prima competizione agonistica. Isabel Mignano, Sofia Muscariello, Matilde Canovi, Giorgia Mingiano, Nicole Savazzi, Anita Schiavi e le gemelle Arianna e Ginevra Palmieri hanno portato in dote alla squadra un cospicuo numero di punti utili per il piazzamento finale in classifica. In contemporanea una piccola rappresentanza master del Circolo Gdf ha preso parte al Trofeo delle Alpi di Sondrio. Clara Khalil, Sonia Vitale e Christian Crespi hanno dominato le gare cui hanno preso parte collezionando 8 medaglie d’oro. Solo la squalifica in cui è incorsa Sonia Vitale ha negato la gioia di un incredibile en-plein.