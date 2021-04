Tonno Callipo Vibo Valentia-Leo Shoes Modena 0-3 | I gialli si risvegliano (forse non troppo tardi)

Vittoria importante per gioco e coraggio, e per le ultime partite del torneo in ottica Challenge Cup. Buchegger e Rinaldi trascinano la Leo Shoes Modena.

Quarta giornata del playoff Challenge Cup. Ultime fatiche di una stagione molto complessa per Modena Volley. Si gioca Vibo Valentia-Modena alle ore 18:00 al PalaMaiata di Vibo, naturalmente a porte chiuse. L’ambiente calabrese con il “pienone” solitamente è elettrizzante, però quest’anno nonostante la pandemia Vibo Valentia è andata oltre l’impensabile, facendo ottime cose. I giallorossi si sono arresi stoicamente ai quarti play-off scudetto, contro la più quotata Monza, che ha avuto la meglio a gara tre.

Per Modena invece una stagione da dimenticare, fuori dalle Coppe, e un desolato settimo posto in campionato. Come sempre per il club gialloblu dà il massimo impegno e professionalità fino all’ultimo punto della stagione, a prescindere dal torneo in corso. Il girone per Modena non è partito nel migliore dei modi, complice un ampio turn-over, che quantomeno ha puntato a valorizzare i giovani e fa accumulare loro esperienza.

Gli arbitri della gara sono i signori Gianluca Cappello e Alessandro Tanasi. Nessun ex di turno

LE FORMAZIONI

Vibo Valentia: 8) Saitta, 10) Corrado 6) Dirlic, 13) De Falco, 4) Gargiulo, 1) Chinenyeze, 11) Rizzo. Coach Valerio Valdobin.

Modena: Christenson, Petric, Bossi, Mazzone, Buchegger, Rinaldi, Grebennikov, Coach Sebastian Carotti.

Primo set 17-25 Modena: invasione Buchegger, Vibo conduce 1-0. Corrado ha la meglio su Rinaldi 2-0. Punto di Dirlic per i giallorossi 3-1 Vibo. De Falco spiazza la difesa emiliana 4-2, Vibo. Buchegger murato da De Falco 5-3 Vibo. Servizio a rete per De Falco 6-5 Vibo. Errore a servizio di Christenson 7-5 Vibo. Un super inizio per De Falco, ancora a punteggio 8-6 Vibo. Attacco vincente al centro di Mazzone 9-8 Vibo, Modena resta in scia. Buchegger pareggia i conti 9-9. Si ripete Buchegger, con un incisivo ace 9-10 Modena che sorpassa i calabresi. Gioco di prestigio per Saitta 11-11. Errore di Chinenyeze 11-13 Modena che controlla. Pallonetto vincente di Rinaldi 11-15 Modena. A punteggio anche Elia Bossi al centro 12-16 Modena. In banda Buchegger 14-17 Modena. Bossi ancora a punteggio a muro 14-18 Modena. Errore di Rinaldi 15-18 Modena, che conduce con discreto margine. Entra Porro per il servizio. Ace di Porro 15-20 Modena. In grande stile Petric 15-22 Modena. Pipe imperiosa di Rinaldi 16-23 Modena. Buchegger chiude il primo set 17-25 Modena.

Secondo set 20-25 Modena: Chinenyeze inaugra il secondo set con un attacco al centro 1-0 Vibo. Fallo in attacco emiliano, Vibo avanti 2-0 sui giallorossi. Imprecisione di De Falco in attacco 2-1, Vibo. Punto a muro di Mazzone 3-3. Ace di Buchegger 3-5 Modena. Murissimo di Dirlic ai danni di Buchegger 4-5 Modena. Vincente di Dirlic 5-6 Modena. Muro vincente di Mazzone 5-7 Modena. Corrado non finalizza una buona opportunità 6-8 Modena. Buchegger vincente 6-9 Modena, che controlla. A punteggio Buchegger 7-11 Modena. Pipe vincente di Tommaso Rinaldi. In banda a punteggio Buchegger 9-13 Modena. Errore a servizio di Buchegger 10-14 Modena. Vincente in banda Corrado 11-15 Modena, Vibo resta in scia. Corrado ancora impreciso in fase offensiva 11-17 Modena. Vincente di Rinaldi che spiazza la difesa calabrese 13-18 Modena. A punteggio il neo-entrato Aboubacar 15-18 Modena. Ace di Tommaso Rinaldi 15-21 Modena. Entra Porro, Corrado ha la meglio sul neo-entrato 17-23 Modena. Doppio ace di De Falco 19-23 Modena. Pallonetto vincente di Petric 19-23 Modena. Buchegger chiude il secondo set 20-25 Modena.

Terzo set 25-27 Modena: subito a punteggio al centro 1-0 Vibo. Rinaldi in pipe 1-1. Imprecisione di Buchegger in attacco 3-1 Vibo. Errore di Petric in banda 4-1 per i giallorossi. Pipe di De Falco 5-2 Vibo. Si rifà subito Petric con un ace decisivo 5-4 Vibo, Modena resta in scia. Pipe di Petric 6-5 Vibo. Pasticcio calabrese 6-6, di nuovo parità. Vincente di Dirlic 7-7. Torna a punteggio Tommaso Rinaldi 7-8 Modena. Torna incisivo Dirlic 8-9 Modena. De Falco ha la meglio sul muro emiliano 10-9 Vibo che conduce. Elia Bossi serve out, Vibo 12-11, Modena resta in scia. Pipe vincente di De Falco 13-12 Vibo. Attacco vincente di Mazzone 13-14 Modena, che torna avanti nel punteggio. Errore a servizio di Dirlic 14-15 Modena. Errore a servizio di Victor per Vibo 15-16 Modena, che resta in vantaggio. Attacco vincente al centro di Elia Bossi 16-17 Modena. Attacco vincente di Buchegger in banda 16-18 Modena. Saitta serve out 17-19 Modena. Entra Porro a servizio. Errore in attacco di Vibo 17-19 Modena. Vincente Buchegger in banda 18-20 Modena. Pipe di De Falco, Vibo cerca di allungare il match 20-22 Modena. Ace Gargiulio 21-22 Modena. Punto vincente di Tommaso Rinaldi 22-24 Modena. Saitta mura Buchegger 24-24. Rinaldi mura De Falco 25-27 Modena, che espugna Vibo Valentia, e ottiene la prima vittoria nel torneo.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 6, Petric 6, Bossi 6,5, Mazzone 6, Buchegger 7, Rinaldi 6,5, Grebennikov 6

INGRESSI: Porro 6,5

Sebastian Carotti 6,5