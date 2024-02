La storia del volley modenese: a 90 anni Odone Federzoni entra nella Hall of Fame

Due giorni fa si è svolta a Bologna la cerimonia di premiazione della quinta edizione della Hall Of Fame, promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo, organizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il patrocinio del Comune di Bologna. Tra coloro che sono entrati nella Hall of Fame dalla pallavolo italiana in questa edizione c’è un nome a cui il volley modenese deve molto. Odone Federzoni, medaglia d’oro alle Universiadi del 1970 alla guida dell’Italia, è stato infatti il vincitore nella categoria “Allenatore”.

Basta ripercorrere la sua lunga carriera per comprendere i motivi di questa scelta. Classe 1934 (compirà 90 anni il prossimo 18 marzo), originario di Modena, cominciò a giocare proprio nella sua città natale, per la precisione con l’Avia Pervia. Con questo club conquistò ben cinque scudetti tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, diventando poi anche protagonista in maglia azzurra per 32 volte tra il 1958 e il 1961. Anche come allenatore il suo percorso è stato appassionante.

La sua prima panchina fu quella de la Torre di Reggio Emilia, esperienza che gli fruttò subito la promozione in Serie A. Con la Virtus Bologna, poi, vinse due scudetti consecutivi, poi nel 1970 fu chiamato alla guida della Nazionale che portò al già citato trionfo nelle Universiadi. Le altre tappe sono state quelle di Reggio Emilia e Modena nell’A1 femminile, senza dimenticare la promozione in B1 alla guida della Virtus Pavullese.