Superlega, finalmente tre punti fondamentali per Modena: battuta Cisterna

Finale 3-0. È una Modena Volley che conquista finalmente tre punti e soprattutto fondamentali: nella settima giornata di campionato battuta Cisterna, una delle dirette concorrenti in questo momento per l’ottavo posto valido per i playoff. Sugli scudi un ritrovato Davyskiba autore di 19 punti.

Nel primo set il match è punto a punto fino al 12 pari, poi Modena scava il break ed è 17-13. Altro break ed è 23-16, finale 25-18.

Ancora punto a punto fino all’8-7, Modena è brava ancora a scappare (16-9) ed è 21-13. Cisterna accorcia un po’, ma il finale è gialloblu: 25-18.

Diverso il terzo set con Cisterna che prova a riaprire i conti e fino al 19-18 è punto a punto. Modena ha voglia di vincere ed è 25-21.