A2: Montale a Castellanza per la prima trasferta stagionale con Busto Arsizio

L’Emilbronzo 2000 Montale si avvicina verso la prima trasferta della stagione. La 2ª giornata del girone “A” di Serie A2 femminile, vedrà Fronza e compagne affrontare la Futura Giovani Busto Arsizio in Lombardia. Di seguito le modalità per acquistare i tagliandi d’ingresso. La gara tra Futura Giovani Busto Arsizio ed Emilbronzo 2000 Montale si disputerà domenica 30 ottobre 2022 (ore 17:00) presso il “PalaBorsani” di Castellanza (Varese). L’acquisto dei tagliandi sarà possibile già dalle ore 18:00 di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022.

Per chi invece vorrà acquistarli il giorno della partita, la società comunica che la biglietteria del “PalaBorsani” sarà aperta dalle ore 15:30 in poi (solo nel giorno della partita). Il settore dedicato alla tifoseria ospite può contenere fino a 120 persone. Per chi non riuscirà a esser presente al palazzetto, sarà possibile seguire la diretta streaming del match (in chiaro) sul canale YouTube “Volleyball World Italia” e in simulcast su Volleyball World TV, con la telecronaca di Mattia Andriolo.