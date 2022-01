A2: nuova positività in casa Green Warriors Sassuolo dopo ultima tornata tamponi

Non c’è pace per la pallavolo femminile e soprattutto per la, con il campionato che ha registrato appena due partite disputate nell’ultimo turno. L’esempio emblematico delle difficoltà legate al covid-19 è quello della, visto che c’è un nuovo caso che rischia di ritardare ulteriormente il debutto della formazione emiliana in questoappena cominciato.

Il Volley Academy Sassuolo ha comunicato che l’ultima tornata di tamponi effettuata ieri, domenica 9 gennaio, ha evidenziato la presenza di una nuova positività all’interno del gruppo squadra neroverde: salgono quindi a cinque le positività tra le fila sassolesi. Il prossimo match è in programma per il weekend, con la Green Warriors impegnata in Abruzzo contro la Tenaglia Altino, ma questi contagi in aumento rappresentano un grosso punto interrogativo per lo svolgimento del campionato.