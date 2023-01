A2: Sassuolo inanella la sesta vittoria di fila, il 3-0 a Cremona vale il terzo posto

Vittoria netta della BSC Materials Sassuolo nell’anticipo del girone A della Serie A2 di volley femminile: la formazione emiliana supera 3-0 l’Esperia Cremona nel match valido per la terza giornata di ritorno (parziali 17-25, 23-25, 13-25). Sono quattro le giocatrici sassolesi in doppia cifra: 13 punti per Pistolesi, 12 a testa per Busolini e Martinez, 11 per Manfredini. 7 quelli di Civitico. Si tratta, tra l’altro, della sesta vittoria consecutiva per le ragazze di coach Venco, un filotto che proietta Sassuolo al terzo posto in classifica.

La BSC Materials ha infatti agganciato il gradino più basso del podio occupato dalla Futura Giovani Busto Arsizio, battuta ieri al tie-break dalla Millenium Brescia. C’è stata davvero poca storia nel match in terra lombarda, fatta eccezione per il secondo set. Nel primo parziale le emiliane sono partite subito con una marcia potentissima, grazie al trio Martinez-Pistolesi-Busolini che ha fatto decisamente la differenza. L’equilibrio è stato spezzato anche con il buon turno al servizio di Manfredini e Scacchetti.

Gli errori di troppo di Cremona hanno fatto il resto, consentendo a Sassuolo di sbloccare il punteggio in proprio favore. Nella seconda frazione di gioco le padrone di casa hanno provato a ribaltare le sorti del match, ma la BSC Materials non ha mai mollato un centimetro. Ancora una volta Pistolesi (MVP della partita) e Busolini hanno garantito punti pesanti, con una difesa sempre più sicura.

Alla fine l’hanno spuntata ancora le ragazze di coach Venco, seppur di misura. Il punteggio del terzo set non deve ingannare: l’Esperia è partita forte (8-4), ma si è poi smarrita per strada senza più dare seguito all’ottimo avvio e lasciando il campo alle ospiti per il 3-0 definitivo. Il tabellino del match:

ESPERIA CREMONA-BSC MATERIALS SASSUOLO 0-3 (17-25, 23-25, 13-25)

CREMONA: Buffo 1, Kullerkann 8, Kullerkann 7, Rossini 9, Ferrarini 5, Mennecozzi 1, Zampedri (L), Coppi 2, Balconati 1, Landucci 1, Piovesan. Non entrate: Giacomello. All. Magri.

SASSUOLO: Scacchetti 3, Pistolesi 15, Civitico 7, Busolini 11, Martinez Vela 13, Manfredini 10, Pelloni (L). Non entrate: Vittorini, Dhimitriadhi, Luna (L), Masciullo, Bondavalli. All. Venco.