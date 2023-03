A2. Storica vittoria per Montale che strapazza Brescia nell’ultimo atto della regular season

Nel giorno del 46° compleanno di Tai Aguero, l’Emilbronzo 2000 Montale le ha regalato il dono più bello, battendo 3-0 la Valsabbina Millenium Brescia. Una prestazione straordinaria quella offerta dalle nerofucsia, capaci di sovrastare a livello di gioco una delle migliori squadre del girone, che veniva da un filotto di cinque vittorie consecutive, ma incappata oggi nella classica giornata storta. Per Montale è il modo migliore per entrare nella Pool Salvezza. Le nerofucsia hanno iniziato il match con la marcia giusta, rifilando un parziale di 7-0 a Brescia, grazie al turno al servizio di Lancellotti, che ha messo in difficoltà la ricezione delle lombarde. Le centrali di Montale continuano ad imperversare e Fronza mette a terra il 14-6.

L’ace di Zojzi sentenzia il 23-10, poi ci pensa Frangipane a chiudere il parziale con un incredibile quanto inaspettato 25-11. Nel secondo set, Brescia prova a scuotersi con l’ingresso in campo della centrale Torcolacci. Il muro della Valsabbina comincia a carburare e Obossa ferma Zojzi, 6-10. Le nerofucsia non ci stanno e grazie da Visintini, agguantano Brescia e la superano 15-14. Il servizio di Montale continua a fare male a Boldini e compagne, e Zojzi trova l’ace del +2, 17-15. Frangipane ferma a muro Cvetnic, 19-16. L’Emilbronzo non sbaglia più e, spinta ancora da Visintini, si porta a casa anche il secondo parziale, 25-20.

Il terzo parziale inizia ancora una volta con un break importante di Montale, grazie all’ottima battuta e al muro delle nerofucsia. L’ace di Fronza vale il 9-3. Brescia, però, vuole riaprire il match e, complice qualche errore di Zojzi, si porta a -3, 10-7. Da allora si comincia a giocare punto a punto, con l’Emilbronzo sempre avanti nel punteggio. Lo strappo arriva con due mani out consecutivi di Pamio che valgono il sorpasso della Valsabbina, 21-22. Da qui in poi comincia lo show di Frangipane, che prima mura Obossa, poi con una magia firma il sorpasso, 23-22, e poi chiude definitivamente il match con un altro attacco impossibile da posto 4, 26-24. La schiacciatrice ha chiuso la sfida con 19 punti, di cui 1 ace e 3 muri.

Così Alma Frangipane a fine gara: “È stata una vittoria bellissima. Questo è stato un campionato tosto, nel quale ci siamo sempre impegnate. Il risultato di oggi è frutto di questo impegno, perché nonostante i risultati non siano arrivati, abbiamo sempre dato tutte noi stesse. La partita? Brescia è una squadra di altissimo livello, e oggi hanno avuto una giornata storta. Non è facile venire a giocare in questo palazzetto, soprattutto se si è abituate a farlo in uno più grande. La Pool Salvezza? Avevamo bisogno di una vittoria per il morale. Adesso inizia un nuovo campionato, in cui dobbiamo dare risultato. Abbiamo una voglia matta di salvarci”. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-11, 25-20, 26-24)

MONTALE: Lancellotti 3, Visintini 12, Zojzi 10, Frangipane 19, Rossi 7, Fronza 10, Bici L1, Mammini ne, Bozzoli ne, Bonato L ne, Bonato M L2 ne, Aguero ne, Montagnani ne. All.: Ghibaudi

BRESCIA: Boldini 2, Obossa 16, Cvetnic 9, Pamio 8, Munarini, Consoli 5, Scognamillo L1, Torcolacci 1, Orlandi 1, Foresi 1, Ratti ne, Zorzetto ne, Blasi L2 ne. All.: Beltrami