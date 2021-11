B1: Alessia Del Romano va a rinforzare la rosa di Montale, un gradito ritorno dopo 4 anni

A distanza di quattro anni dall’ultima volta,torna a vestire la maglia nerofucsia della. La schiacciatrice bolognese va a rinforzare un reparto a dir poco acciaccato in questo avvio di campionato, e darà senz’altro una grande mano a coach. Nata a Bologna il 22 novembre 1998, per molti anni Del Romano ha giocato sia come Opposto che come Libero.

A Montale vestirà la maglia numero quattro, lei che ha iniziato a praticare la pallavolo quando aveva dieci anni, con l’Idea Volley di Bologna. Le stagioni U-16 e U-18 (dal 2014 al 2016), le ha giocate alla Liujo Volley Modena, dove giocava anche in Serie B1. In estate ha disputato campionati di Beach Volley, giocando all’Italiano di Catania nel 2015 dove si è piazzata quinta. Nella stagione 2016/2017 approda per la prima volta a Montale, dove disputa la Serie B1. Dalla stagione 2017/2018 ha giocato per l’Università americana Georgia Tech in Atlanta, Georgia.

Per le tre stagioni successive (2018/2021) ha invece giocato presso l’Università George Mason, a Washington DC. Dopo quattro anni, la società è felice di riabbracciarla per questa seconda stagione insieme. La schiacciatrice di Bologna sarà già a disposizione di coach Ghibaudi per il match di domenica contro la Fos Wimore CVR. Ad Alessia va un grosso in bocca al lupo e l’augurio di un buon lavoro.