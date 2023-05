B1. Il Volley Modena chiude la stagione con una sconfitta interna: Forlì si impone in tre set

Squadra in casa

Squadra in casa Modena Volley

Due vittorie e 22 sconfitte. È questo il bilancio della stagione 2022-2023 del Volley Modena nel campionato di Serie B1 di volley femminile: gli 8 punti ottenuti nelle 24 gare disputate hanno relegato le gialloblu all’ultimo posto del girone D, rendendo matematica la retrocessione già da qualche giornata. Ieri è stata disputata l’ultima partita, l’occasione giusta per salutare i tifosi con una prestazione almeno dignitosa.

Non è mancato l’impegno, ma purtroppo le ragazze di coach Marazzi si sono arrese in tre set alla Bleuline Forlì, quinta forza del girone. Il primo set è stato quello che avrebbe potuto regalare qualche gioia alla formazione di casa (a corto di parziali vinti dallo scorso 11 febbraio). Le gialloblu ci sono andate molto vicine, ma i 22 punti raggranellati non hanno permesso di spuntarla, anzi a sbloccare il risultato sono state proprio le forlivesi.

Negli altri due set, le distanze sono state invece più ampie, visto che il Volley Modena si è fermato rispettivamente a 17 e 19 punti complessivi. Lo 0-3 conclude un’annata non semplice, in cui però il team emiliano ha sempre provato ad andare oltre le difficoltà. Si ripartirà dalla B2, con la speranza che sia una categoria più adeguata al roster e alle sue potenzialità. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-BLEULINE FORLÌ 0-3 (22-25, 17-25, 19-25)

MODENA: Otta, Kraja, Malenotti (L), Amatucci, Lorenzi, Garavaglia (L2), Quinteros, Tonello, Sperati, Boscani, Coccoli, Malovic, Martinato, Fiore. All. Marazzi

FORLÌ: Mauriello, Morolli E., Tomat, Morolli C., Bacchilega , Gardini, Gregori (L), Bellavista, Sgarzi, Giunchi, Simoncelli. All. Morolli