B1: Montale più capolista che mai, sconfitto anche il Centro Volley Reggiano

L’fa cinque su cinque. Le ragazze di coach Ghibaudi non concedono neanche un set alla. Una 5ª giornata che, ancora una volta, incorona capolista le modenesi e fa esultare i quasi 150 spettatori che quest’oggi hanno gremito le tribune del “PalaMagagni”, praticamente sold-out. Continua a riconfermarsi l’Emilbronzo 2000 Montale, che conquista la quinta vittoria consecutiva su altrettanti match in questo avvio di stagione. Fronza e compagne allungano anche in classifica, portandosi a più due sulla Tirabassi &Vezzali e su Imola., chiuso con il minimo scarto, poi Montale è cresciuto fino a chiudere con un 3-0. Ancora senza Gentili, Ghibaudi sorride per il semi-recupero di Ginevra Giovagnoni, in campo per qualche scambio nel secondo set.

Ad ogni modo contava vincere, e vittoria è stata. Top scorer del match Fronza e Macchetta, entrambe con dodici realizzazioni. Nel primo set Ghibaudi schiera Lancellotti e Visintini sulla diagonale principale, Frangipane e Giardi in banda, Odorici e Fronza al centro con Bici libero. Meringolo, invece, parte con Agostini e Spagnuolo sulla diagonale principale, Macchetta e Bici in banda, Rossi e Reverberi al centro e Musiari libero. Partono bene le padrone di casa, che vanno avanti 7-3 e “costringono” subito Meringolo a chiamare il primo time-out. Grande fatica per Visintini nel mettere giù la palla, ma a questa mancanza prova a sopperire Giardi che gioca una grandissima partita. Le reggiane però prima si riavvicinano (11-10), e poi sul finale piazzano il sorpasso (21-17). Odorici in difficoltà ma Montale non muore mai e ritrova la parità (22-22) proprio sul più bello. Ghibaudi nel frattempo aveva mandato dentro Cioni, che risponde bene.

Alla fine sorridono le padrone di casa che chiudono il set 25-23 a proprio favore. Sette i punti di Macchetta, cinque quelli di Spagnuolo. Nessuna modifica nei due sestetti, per un secondo parziale che parte nuovamente bene per le nerofucsia. Sul 6-2 per le padrone di casa, arriva il time-out immediato di Meringolo. Si sveglia Visintini che inizia a chiudere qualche azione in più in maniera positiva. Montale mantiene il vantaggio, e sul 15-10 c’è il secondo time-out per le reggiane. Meringolo cambia anche l’opposto, richiama Bigi e manda dentro Arduini. Montale però scappa via con una super Fronza che mette giù la bomba del 19-12. Esordio in nerofucsia per Ginevra Giovagnoni, mentre Giardi mette giù l’ace del 21-14 e la pipe del 23-15. Montale vince anche il secondo parziale (25-18) grazie anche ai sei punti di Giulia Visintini.

Il terzo parziale si apre con Arduini in campo dall’inizio al posto di Bigi, mentre Ghibaudi non opera cambi. La squadra ospite sa di essere all’ultima spiaggia, e di fatti gioca un terzo parziale di sostanza, provando con tutte le forze a rimanere aggrappata a Montale. Tra break e contro-break si va avanti a braccetto, prima 14-14 poi 18-18. L’Emilbronzo 2000 allunga 20-18 e Meringolo chiama time-out. La fast di Fronza mantiene le nerofucsia avanti di un break (21-19), fino a che le reggiane non commettono l’errore che vale il 24-21. Ci pensa poi Frangipane a mettere il punto esclamativo sul match (25-21). Sei i punti di Fronza, cinque quelli di Rossi. Il tabellino del match:

EMILBRONZO 2000 MONTALE-FOS WIMORE CVR 3-0 (25-23; 25-18; 25-21)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 2, Visintini 10, Frangipane 11, Giardi 9, Odorici 5, Fronza 12, Bici (L1), Marinelli 0, Giovagnoni G. 0, Cioni (L2), Gentili ne, Aguero ne, Nordi ne. All.: Andrea Ghibaudi.

FOS WIMORE CVR: Agostini 2, Spagnuolo 11, Macchetta 12, Bigi 1, Rossi 10, Reverberi 7, Musiari (L1), Losi 0, Arduini 4, Maggiali ne, Magnani ne, Santini ne, Zalla (L2) ne. All.: Stefano Meringolo.