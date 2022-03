B1: weekend di riposo forzato per Montale, il match con Campagnola rinviato per covid

Week-end di stop per l’Emilbronzo 2000 Montale, che oggi pomeriggio non scenderà in campo a Campagnola Emilia (Reggio Emilia) per la 21ª giornata contro la Tirabassi & Vezzali. Il derby emiliano, su decisione della Federazione Italiana Pallavolo, è stato rinviato a data da destinarsi. Nel Gruppo Squadra della Tirabassi & Vezzali, infatti, sono state riscontrate più di tre positività al Covid-19. La sfida contro le reggiane verrà ora riprogrammata e recuperata, presumibilmente, in infrasettimanale.

La società nerofucsia fa un grosso in bocca al lupo agli elementi del Gruppo Squadra colpiti dal Covid-19, augurando loro una pronta guarigione. L’Emilbronzo 2000 Montale tornerà in campo domenica 27 marzo (ore 17:00) per la 22ª e ultima giornata del giornata del girone “D” di Serie B1. Al “PalaMagagni” sarà big match contro l’Esperia Cremona seconda in classifica. Nel mese di aprile, invece, verranno disputati tutti i recuperi, che per Montale saranno quattro, e ai quali ora si aggiunge anche il recupero contro Campagnola Emilia per un totale di cinque match.