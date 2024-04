Le campionesse del volley del futuro giocano a Modena: la Moma Anderlini è una garanzia

La Nazionale Under 18 femminile, guidata in panchina da Michele Fanni, è al lavoro presso il Centro Federale Pavesi di Milano per un collegiale di preparazione in vista del Second Round di qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma dall'11 al 14 aprile presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese (Trento). Le azzurrine giocheranno il torneo contro la Slovacchia, Ungheria e Kosovo.

Tre delle atlete convocate per questo importante appuntamento sono di casa a Modena, visto che si tratta di giocatrici della Moma Anderlini. La società emiliana si conferma dunque al top nel formare le campionesse di pallavolo del futuro. Nel dettaglio si tratta di Beatrice Spada, Stella Cornelli e Asia Spaziano, lo stesso terzetto selezionato lo scorso mese di dicembre in vista del Torneo Wevza in programma dal 3 al 7 gennaio a Herentals. In quel caso la Nazionale Under 18 si fermò soltanto in finale, fallendo dunque la qualificazione ai già citati Europei.

La stessa Moma Anderlini non ha tardato ad esprimere tutto il proprio orgoglio per queste nuove convocazioni: “A Stella, Beatrice ed Asia va un grandissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura in Nazionale! I nostri complimenti vanno inoltre a Coach Roberta Maioli, a Pietro Rigolon suo vice ed a tutto il team di tecnici e dirigenti che le segue ogni giorno in palestra ed al Direttore Sportivo del Settore Femminile Eccellenza Simone Gualtieri”.