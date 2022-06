Stadium Mirandola, si riparte da Dall'Olio in panchina

Data ormai per certa la partecipazione alla prossima serie A3 di volley maschile lo Stadium Mirandola inizia a porre i primi capisaldi per una stagione, la prossima, che non si preannuncia delle più facili e che vedrà come obbiettivo quello di mantenere la categoria conquistata qualche settimana fa al termine di una lotteria playoff dalla grande intensità. I tifosi, che hanno temuto nei giorni scorsi di vedersi strozzato il proprio urlo in gola, sono alla ricerca di alcune risposte: proviamo noi a darle.

NEL SEGNO DELLA CONTINUITA' - Il primo punto di ripartenza è l'allenatore, che sarà ancora Francesco Dall'Olio, 68 anni e reduce da svariate esperienze in giro per l'Italia, soprattutto a pochi passi da Mirandola: sulla panchina di Modena ha vinto, nella stagione 1997-98, Supercoppa, Champions League e Coppa Italia. Tre trofei che non bastarono a salvarlo da un esonero che grida vendetta. Lo Stadium però non vuole privarsi dell'esperienza di colui che è stato il vero artefice di questa impresa ed è convinta che la sua esperienza possa rivelarsi utile per raggiungere il traguardo della salvezza.

NON PASSA LO STRANIERO - Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna della Gazzetta di Modena il roster che affronterà la serie A3 sarà composto soltanto da giocatori italiani. Si punta dunque a fare il passo secondo la gamba e questa politica comprenderà la riconferma di alcuni uomini chiave come Canossa, Bellei, Dombrovski, i due fratelli Ghelfi ed infine i Rustichelli.

DATE DA CERCHIARE IN ROSSO - Tra una settimana esatta scadranno i termini per l'iscrizione, mentre nei dieci giorni successivi - spiega sempre il quotidiano - verrà annunciato in quale girone i gialloblù verranno inseriti. Favorito quello nord, che annovera Parma e Bologna. Il 2 ottobre infine ci sarà l'inizio dei campionati.