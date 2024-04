Superlega quinto posto, Modena cade in casa di Piacenza

Ultima in classifica con due punti. Poco roseo il cammino del Modena Volley nel gironcino quinto posto che perde in casa di Piacenza 3-1. La formaizone di Soli fa suo il secondo set e poi prova a lottare. I padroni di casa iniziano meglio, 8-4 con il muro subito da Davyskiba e timeout Modena. La formazione di Anastasi insiste, sfruttando battuta, muro e alcuni errori della squadra gialloblù: pipe di Lucarelli per il 17-9 e altro timeout Modena. Piacenza mantiene il proprio vantaggio senza problemi, l’attacco vincente di Romanò vale il 25-15 e la netta vittoria del primo set a favore della compagine biancorossa.

Modena reagisce e approccia meglio il secondo parziale (spazio anche per Boninfante, Brehme e Roberto Pinali), Sapozhkov a segno e 3-6. La formazione di Giuliani non molla di un centimetro, 7-12 con l’attacco out di Leal e timeout Piacenza. L’ace di Boninfante mantiene a distanza i padroni di casa, 14-18 e altro timeout richiesto da Anastasi. Il primo tempo di Brehme permette a Modena di conquistare il secondo set, 20-25 e 1-1.

’avvio di terzo parziale è a favore di Piacenza, 6-2 con l’attacco out di Davyskiba e timeout Modena. I biancorossi continuano a spingere, 12-6 con l’ace di Simon e altro timeout Modena. Piacenza prende definitivamente il largo, prima con il punto di Romanò in attacco (19-10) e poi con l’errore di Davyskiba per il 25-16 con cui termina il terzo set. Piacenza inizia bene anche il quarto parziale, 8-5 con il primo tempo di Simon e timeout Modena. Il muro di Sapozhkov su Lucarelli rimette però tutto in parità, 12-12 e timeout chiamato da Anastasi. Si prosegue sul filo dell’equilibrio, 21-21 con Sapozhkov che non sbaglia in attacco. In un finale di set tiratissimo, l’ace di Romanò è decisivo e regala la vittoria a Piacenza. Modena tornerà in campo sabato sera, 13 aprile alle 20.30 a Verona.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 (25-15, 20-25, 25-16, 25-23)

​Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 5, Romanò 19, Leal 3, Lucarelli 14, Simon 7, Ricci 9, Scanferla (L), Recine 4, Andringa, Dias. N.E.: Gironi, Alonso, Caneschi, Hoffer (L).

Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 1, Sapozhkov 15, Davyskiba 14, Rinaldi 2, Sanguinetti, Stankovic 6, Federici (L), Brehme 7, Boninfante 3, Juantorena, Sighinolfi, Pinali R 4. N.E.: Pinali G, Gollini (L). All. Giuliani.