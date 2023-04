Superlega playoff, Modena non pervenuta con Piacenza: serve gara 5. Apprensione per Bruno

Una Modena non pervenuta, o meglio, pervenuta a tratti, non può nulla contro una Piacenza che invece è presente per tutti e tre i set con grande intensità. La formazione di Giani cede a casa della Gas Sales per 3-0 in gara 4 dei quarti di finale scudetto e così sarà necessaria gara 5. Apprensione fra i gialloblu per Bruno De Rezende: sul 17-11 del terzo set il palleggiatore nel tentativo di salvare la palla è finita sul tavolo del segnapunti e non è rientrato più in campo con ghiaccio alla caviglia. Gara 5 sarà al PalaPanini.

L'avvio è shock per Modena e super per i padroni di casa: 9-0 e pausa di Giani. Modena ingrana ma il divario è talmente elevato che il finale va alla Gas Sales pet il 25-20. Più equilibrato il secondo set (7-7) con Modena avanti per il 10-13. Piacenza impatta velocemente e mette di nuovo la freccia fino alla vittoria 25-21. Modena spalle al muro non riesce a reagire, Piacenza parte 2-0 e sta davati fino alla fine. Di nuovo pausa per Giani, il tabellone indica 15-9, sul 16-11 stop per Bruno, Piacenza spinge e raccoglie tutti gli applausi del suo pubblico.

"Per assurdo abbiamo giocato meglio nella seconda parte del primo set, quando ormai però era compromesso. Peccato, - dice Rossini - perchè abbiamo avuto tante occasioni di rigiocate e palle alte e loro sono stati più cinici di noi".