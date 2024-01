Superlega, è notte fonda al palaPanini: Modena piegata da Verona

Mai così netta. Il Modena Volley perde nettamente contro Ravenna 3-0 ed è notte fonda al palaPanini. Contando anche la Coppa Italia sono quattro in tutto le sconfitte di fila per la squadra di Petrella. Un ko che brucia per come è arrivato e perché proietta Modena, al termine della seconda giornata del girone di ritorno, all’ottavo posto, l’ultimo disponibile per disputare i playoff.

Modena è in partita solo a inizio primo set (8-7), poi la squadra di Stoytchev si dimostra superiore in tutti i parziali. Il primo set finisce 21-25; nel secondo il 9-16 vale presto il 18-25 e il 5-12 di terzo set decreta la resa di Modena. Sapozhkov con 17 punti è l’unico trascinatore dei gialloblu.