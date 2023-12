Superlega, per Modena grande occasione a Catania

Una grande occasione. Nell'anticipo della decima giornata di Superlega il Modena Volley gioca alle 18 a Catania sabato 16 dicembre. L'avversaria è il fanalino di coda del campionato.

"Siamo reduci da una grande partita che volevamo fare da tempo - ha detto Sanguinetti - adesso arriva la trasferta di Catania che sarà sicuramente difficile. Loro giocheranno col fattore campo a favore, noi stiamo lavorando al massimo e non vogliamo arretrare su quello che stiamo costruendo. In questo momento non pensiamo troppo alla classifica, quello che conta è preparare ogni partita al meglio. Quando giochiamo in casa per noi è importante il grande supporto che ci dà il PalaPanini e si è visto contro Trento la differenza che può fare, Modena in questo è unica. Sono molto soddisfatto della fiducia che mi dà Bruno e significa molto per me, questo è il suo modo di essere capitano e spero di continuare a rispondere bene".

" nostri avversari hanno giocatori esperti che conoscono bene la Superlega, sanno come approcciare gare come quella che giocheranno con noi. Saremo in un palazzetto in cui non siamo abituati a giocare, dovremo sfruttare l’allenamento di sabato mattina per prendere bene le misure. Catania ha sempre vinto almeno un set in casa, sanno stare attaccati a chiunque e sarà complicato vincere, noi dobbiamo andare lì determinati e fare più punti possibile. Il nostro obiettivo era fin da subito quello di entrare nelle otto per la Coppa Italia e ci siamo riusciti, adesso vogliamo arrivare il più in alto possibile e giocare partita dopo partita cercando di migliorarci sempre" ha detto coach Petrella.

Dovrebbe essere presente anche Juantorena out per influenza la scorsa settimana.