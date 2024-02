Superlega, la prima di Giuliani è un test importante: Modena a Civitanova

La prima con il cambio coach è già un test più che importante. Nella sesta giornata di ritorno di Superlega il Modena Volley di Alberto Giuliani affronta la Lube a domicilio domenica 4 febbraio alle 18. Una Lube il cui obiettivo è solo vincere per tenersi stretto il quarto posto in classifica; per Modena la voglia di voltare pagina.

"In questi primi allenamenti ho visto una squadra con tanta voglia di crescere, i giocatori sono carichi per apprendere un sistema di gioco nuovo. Ho visto da parte loro positività e speriamo di metterla in campo già a partire dalle prime gare. La regola per me è che chi sta meglio gioca, sia dal punto di vista fisico sia mentale. Uno degli obiettivi per noi è migliorare a muro, ci vuole tempo ma è un aspetto a cui diamo importanza. Stiamo lavorando sull’efficienza di tutti i fondamentali, in attacco vogliamo arrivare a saper gestire momenti di difficoltà con soluzioni appropriate. Mi aspetto una Lube vogliosa di far punti, partiranno molto aggressivi e noi dovremo avere la pazienza di reagire con la tecnica alle situazioni che si presenteranno. Ai ragazzi dirò di dare il meglio, - ha continuato il tecnino - sia a livello individuale che di squadra, ognuno deve cercare di mettere in campo il proprio miglior gioco. Il primo obiettivo per noi sarà stare in campo contro tutti gli avversari e giocarci sempre le partite con la nostra identità. Modena Volley è come mi aspettavo, qui ho trovato una grande organizzazione societaria e persone molto competenti, c’è sicuramente da ritrovare un po’ di tranquillità e ci lavoriamo. Come trovo la Superlega? Credo sia un campionato di ottimo livello, ma è vero che anche all’estero negli ultimi anni si sono avvicinati".