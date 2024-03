Superlega playoff, Modena fuori dalla corsa scudetto

Fine dei giochi. Il Modena Volley perde 3-0 (25-22, 25-19, 25-21) a casa di Trento e saluta definitivamente la corsa allo scudetto anche per questa stagione 2023/2024. Una corsa difficile da ribaltare visti i valori delle due formazioni, ma con una Modena che aveva dato grandi segnali in gara 2.

I padroni di casa iniziano meglio, muro su Brehme per il 6-3 e timeout Modena. I gialloblù provano a diminuire lo svantaggio, attacco vincente di Juantorena e 16-14. Modena non molla, ace Sanguinetti e 20-20 con timeout Trento. La formazione di Soli sfrutta però il turno in battuta di Michieletto e con il punto finale di Lavia porta a casa il primo parziale, 25-22 e 1-0 Trento. Avvio di secondo set equilibrato, primo tempo di Sanguinetti e 10-10. Trento alza i giri del motore, mani out Rychlicki per il 19-14 e timeout Modena. Nonostante le difficoltà la squadra di Giuliani cerca di riavvicinarsi, Davyskiba a segno per il 22-17 e timeout Trento. L’errore in battuta dello stesso Davyskiba regala a Trento anche la vittoria del secondo set, 25-19 e 2-0. Trento inizia con il piede giusto anche nel terzo parziale, attacco vincente di Lavia per l’8-4 e timeout Modena. I gialloblù provano a reagire, Sapozhkov a segno per il 12-10 e timeout Trento. La formazione di Soli mantiene alta la concentrazione e sfrutta gli errori di Modena, attacco out di Juantorena per il 20-16 e timeout Giuliani. Nonostante tre ace consecutivi di Sapozhkov, l’attacco vincente di Rychlicki chiude il match a favore dei padroni di casa che vincono con un netto 3-0 e approdano in semifinale playoff. Ora per i gialli iniziano i playoff quinto posto, primo match il 1 aprile.

Itas Trentino-Valsa Group Modena 3-0 (25-22, 25-19, 25-21)

Itas Trentino: Acquarone 1, Rychlicki 16, Michieletto 8, Lavia 17, Kozamernik 7, Podrascanin 9, Laurenzano (L). N.E.: Nelli, D’Heer, Cavuto, Berger, Pace (L), Magalini, Garcia. All. Soli.

​Valsa Group Modena: Mossa de Rezende 2, Davyskiba 13, Juantorena 8, Rinaldi 8, Sanguinetti 5, Brehme 4, Gollini (L), Sapozhkov 6, Boninfante, Federici (L), Pinali G.. N.E.: Pinali R., Sighinolfi, Stankovic. All. Giuliani.

Il pre partita

Spalle al muro, ma con una gara 2 che ha dato grande fiducia e come sempre è il campo a decidere. Si gioca domani, domenica 17 marzo alle 17, gara 3 dei quarti di finale scudetto di Superlega fra Trento e Modena e la prima è avanti 2-0 nella serie. La formazione di Giuliani, già rinnovato per le prossime due stagioni, ha perso in modo netto gara 1 e gara 2 al tie break sfiorando il colpaccio.

A lanciare la carica è lo schiacciatore Tommaso Rinaldi: "Siamo convinti delle nostre possibilità e si è visto in gara 2. Sicuramente la sconfitta è stata una botta ma ci siamo ripresi, stiamo lavorando molto per migliorare le cose che non ci sono venute bene e domenica andremo lì per giocarcela. Siamo stati bene in campo, ma la partita è stata decisa da poche azioni, questo è lo sport. È stato bello avere il pubblico del PalaPanini così carico e dalla nostra, ci hanno dato una mano importante e se siamo arrivati a un passo dalla vittoria è stato anche grazie ai nostri tifosi. Il nostro obiettivo è riportare la serie al PalaPanini, vincere domenica a Trento ci darebbe la possibilità di giocare di nuovo in casa e ritrovare il nostro grande pubblico".