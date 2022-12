Superlega, Modena si riscatta dall’andata: tre punti con Padova

Squadra in casa

Squadra in casa Modena Volley

Allora ne aveva conquistato solo uno, ora bottino pieno. Il Modena Volley inizia al meglio il girone di ritorno vincendo in casa 3-0 contro Padova. Un bel giro di boa dato che per la squarto di Giani è ora secondo posto.

Un 3-0 comunque molto combattuto, come raccontano i parziali. Fino all’11 pari è equilibrio in campo nel primo set. Modena prova ad allungare 14-11 ma Padova accorcia 15-14 e si prosegue a strappi fino al 23 pari quando è Modena ad avere la meglio.

Il secondo set è molto simile al primo fino al 15-14 con Modena a tenersi in vantaggio, ma Padova a dare fastidio sempre a contatto. La squadra di Giani corre per il 19-14 e Padova non riesce a ricucire: 25-20.

Una lunga battaglia anche il terzo set con Padova a rimanere in scia, come nel secondo set, fino al 15-14. Modena va per il 20-17 ma Padova ricuce 21-20. Punto a punto e vince Modena 25-23.