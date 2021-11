Il Modena Volley cala il tris: tre punti con Verona. Giani: “Ci accendiamo in determinate situazioni”

Calato il tris. Il Modena Volley vince 3-0 (27-25; 25-22; 25-21) contro Verona e conferma il suo momento di crescita e anche di continuità di rendita, come si deve a una squadra con un talento così elevato. I punti ora in classifica per la squadra di coach Giani sono 14, la vetta è esattamente al doppio della distanza con la Lube a 28 punti, ma è un campionato fatto così: tutti possono vincere e perdere con tutti, per cui la strada è lunga.

“Questo campionato non ha gare semplici, - lo ha confermato il tecnico modenese – noi siamo una squadra che si accende in determinate situazioni e sta succedendo spesso. Stiamo crescendo sfida dopo sfida”. Tre i giocatori in doppia cifra con Abdel-Aziz da 15 punti, Leal da 14 e Ngapeth da 12.

La partita

Tre punti netti per una formazione, zero per l’altra ma è stata una battaglia difficile. Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Verona inizia il match con la diagonale Spirito-Jensen, Cortesia-Nikolic sono i centrali, Mozic-Asparuhov le bande, Bonami il libero. Il primo set è tirato dall’inizio alla fine, con le due squadre aggrappate l’una all’altra e distanti al massimo di due lunghezze (4-4, poi 7-7). E’ Verona la prima a portarsi sul +3 per il 12-15, ma Modena impatta 16-16 ed è di nuovo battaglia. Parità ancora sul 23-23, ci pensa Leal a chiudere 27-25.

Più o meno stessa storia nel secondo set, con Verona che non riesce mai a sorpassare, ma di fatto rimane completamente in scia di Modena. La squadra di Giani prova ad andare sul +3 per l’11-8 e poi sigla il 15-11, ma Verona rimonta e si riaprono i giochi sul 19-19. Modena è sempre in testa, Verona sotto solo di uno ma il set finisce 25-22. L’eco dell’equilibrio si fa sentire fino al 5-5, poi Modena mette la freccia e non si fa più raggiungere fino alla vittoria 25-21.