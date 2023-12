Superlega, Santo Stefano amaro per Modena: ko netto contro Piacenza

I 5.867 tifosi del PalaPanini tornano a casa con l'amaro in bocca, o meglio, almeno tutti quelli che tifavano per la squadra di casa. Il Modena Volley chiude il girone di andata della Superlega con una sonora sconfitta contro Piacenza 0-3 (20-25; 19-25; 21-25).

Piacenza, ancora senza Leal, parte forte (1-4), Petrella richiama i suoi e poco per volta Modena ricuce impattando 7-7. Dall'11 pari altro break di Piacenza per l'11-14 e di nuovo pausa. Modena ancora impatta 15-15, ma non riesce a contrastare la Gas Sales che allunga ancora e questa volta in modo definitivo: 20-25.

Il secondo set inizia come il prima e dopo poco tempo Piacenza è avanti 2-7. Modena non riesce mai ad accorciare e Piacenza sigla il 10-16. Finale 19-25. Terza fotocopia, avvio 1-7 per Piacenza che sposta su di sè tutta l'inerzia. Modena prova a stare in partita, ma non riesce mai a "fare paura" ai suoi avversari (16-21). Il finale è una sentenza amara: 21-25.