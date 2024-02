Superlega, per San Valentino Modena prova a cercare continuità contro Taranto

I tre punti contro Cisterna sono stati oro: già perchè a oggi quell'ottavo posto per i playoff, grazie allo scontro diretto, è tutto del Modena Volley. La formazione di coach Giuliani va a caccia del bis di vittorie nella serata di San Valentino fra le mura di casa di nuovo: alle 20.30 di mercoledì 14 si gioca la sfida contro Taranto.

Vincere a Modena serve tantissimo, Taranto è quasi il fanalino di coda e tutte le sfide sono una sorta di finale per risalire. "Mi auguro che la vittoria conquistata contro Cisterna – ha dichiarato Giuliani – ci porti qualche certezza in più, è chiaro che non dobbiamo rilassarci perché ora arriva un avversario da affrontare con le molle. Taranto ha un roster importante composto da giocatori di tutto rispetto, mi aspetto una gara equilibrata, dura e molto più complicata rispetto all’ultima e quindi dovremo restare assolutamente sul pezzo. Taranto inoltre ha giocato alla pari contro la Lube Civitanova, lotteranno sicuramente al massimo anche contro di noi e servirà massima attenzione dato che hanno un servizio e una ricezione di alto livello. Volevamo ridurre gli errori in attacco e in battuta, contro Cisterna ci siamo riusciti e dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa. Da qui in avanti vorrei vedere dei miglioramenti a muro, è un fondamentale che risolve tante situazioni e abbinato ad un servizio continuo può darci tanto".