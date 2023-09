Moma Anderlini pronta per la stagione 2023-2024: le ambiziose ragazze della B2-Under 18

A poco più di un mese dall'esordio in campionato delle squadre maggiori, è giunto il momento di presentare i ragazzi e le ragazze che quest'anno difenderanno i colori della Moma Anderlini nella Serie B2/Under 18. Ai comandi ci sarà ancora una volta Roberta Maioli, confermatissima, che potrà contare sul supporto di Pietro Rigolon nel ruolo di secondo allenatore. Completa lo staff tecnico il neo arrivato Alessandro Vincenzi, scoutman; nel ruolo di Team Manager Luca Righi Riva, altra new entry. Quella che si prepara ai prossimi campionati di Serie B2 ed Under 18 è una rosa rinnovata rispetto alla scorsa stagione e particolarmente giovane.

Confermate dalla scorsa stagione Asia Spaziano, palleggiatrice 2007, Melissa Mattioli, centrale 2006, Martina Susio, schiacciatrice 2007, Ludovica Zironi, libero 2006. Due le veterane del gruppo che vestiranno la maglia Anderlini solo in occasione delle partite di Under 18 regionale: Lia Righi, libero (2006) disputerà la Serie B1 con Ozzano ed Irene Mescoli, schiacciatrice (2006) giocherà in Serie B1 con Rubierese Volley. Promosse dalla Under 16/Serie D della scorsa stagione Annalisa Benatti, centrale 2007, Stella Cornelli, libero 2008, Giulia Fiandri, palleggiatrice 2008, Arianna Giorgi, opposto 2007, Francesca Gollini, palleggiatrice 2008 ed Alice Guerra, centrale 2008. Si preparano poi a vestire per la prima volta la maglia Anderlini le new entry Melissa Mazzieri, schiacciatrice 2008 da Collemarino, Arianna Pagot, schiacciatrice 2006 in arrivo da Imoco Volley, Ludovica Sismondi, centrale 2007 da Chieri e Beatrice Spada, opposto 2007 da Imoco Volley.

Queste le dichiarazioni di Simone Gualtieri, ds del Settore Eccellenza Femminile: "La nostra stagione inizia con aspettative alte: rispetto alla scorso anno, la squadra è ringiovanita ma ci sono tante giocatrici di talento per cui cercheremo di fare un buon Campionato di B2 ed ottimo di U18 con l'obiettivo di qualificarci di raggiungere le Finali Regionali e poi quelle Nazionali di categoria. Quest'anno abbiamo inserito molte giocatrici giovani del nostro settore giovanile, del 2007 e del 2008, per costruire un progetto a lungo termine, biennale con le 2007 e triennale le 2008. In squadra abbiamo quattro neo campionesse europee Under 17 (ovvero Cornelli, Sismondi, Spada e Spaziano), il roster è sicuramente di alto livello: è un'ottima base di partenza e spetterà poi agli allenatori tirare fuori da ciascuna delle ragazze il meglio".