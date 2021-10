Volley, Montale torna a respirare aria di campionato: domani l'esordio in B1

Domani per l’inizia il Campionato Nazionale difemminile 2021/2022. Le nerofucsia, inserite nel girone “D”, esordiranno in casa, davanti al ritrovato pubblico, contro le piacentine del. Alla vigilia del match, ecco come ha presentato la sfida il coach delle modenesi, Andrea Ghibaudi.

“Le sensazioni in vista di questa prima sfida non possono che essere positive. Intanto perché si torna a giocare davanti a chi tanto ci è mancato, ovvero il nostro pubblico. Sensazioni positive nonostante le difficoltà che stiamo incontrando in questo avvio di stagione anche per i diversi infortuni nei quali siamo incappati, ma questa squadra è attrezzata per far bene. Il campionato? Sarà molto complicato, anche perché tutti si aspettano un Montale favorito per la promozione, ma anche perché ci sono squadre attrezzate per giocare una stagione al vertice. Gossolengo? Milita da anni in Serie B e ha qualche giocatrice di esperienza nonché di livello per la B1. Squadra ostica sotto ogni punto di vista con belle individualità. Felice di ritrovare Antola, una giocatrice che ho allenato una vita quando era in Under-12. Cosa voglio vedere dalle mie ragazze? Intanto voglio vedere una squadra che vuole lottare fino alla fine. Inutile negare che siamo in un momento di difficoltà per le diverse problematiche fisiche che abbiamo dovuto affrontare. Ma mi aspetto di vedere una squadra che desidera ardentemente arrivare per prima su ogni pallone e non mollare mai. E poi chi lo sa, per aspera ad astra”.

Il fischio d’inizio tra Emilbronzo 2000 Montale e Fumara MioVolley è fissato per le ore 17:00 di domani, domenica 17 ottobre, presso la palestra “Vezio Magagni” di Castelnuovo Rangone (MO). Gli arbitri del match saranno Fabio Pasquali e Federico Scarpulla. La gara sarà aperta al pubblico (biglietti prenotabili entro le ore 14:00 di domenica con le modalità indicate sul nostro sito) e sarà possibile anche seguirla online grazie alla diretta streaming del canale YouTube della società.