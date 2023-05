Superlega, il giovane Boninfante nel roster del Modena Volley

Mattia Boninfante farà parte del roster di Modena Volley per la stagione 2023/2024. Il palleggiatore italiano classe 2004 ha vestito nell’ultima stagione la maglia del Tinet Prata Pordenone in Serie A2, con la quale nell’annata precedente aveva conquistato da protagonista la promozione dalla A3. Con la nazionale italiana ha vinto il campionato Europeo Under 20.

Di Venezia, prima di Prata ha giocato a Treviso nel 2020/2021.