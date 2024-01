Nazionale Under 20, la modenese Linda Manfredini convocata per il Torneo Wevza

Linda Manfredini, giovane centrale della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore è stata convocata in Nazionale dall’Under 18 di coach Gaetano Gagliardi per il Torneo Wevza che può dare alle azzurrine un posto agli Europei di categoria che si terranno questa estate in Bulgaria e Irlanda. La manifestazione inizierà domani, mercoledì 3 gennaio, al PalaMinardi di Ragusa e vedrà le ragazze di coach Gagliardi inserite nella Pool B con Francia, Belgio e Germania. L’esordio delle azzurrine sarà proprio mercoledì contro la Francia, mentre il percorso continuerà giovedì contro il Belgio e venerdì contro la Germania. Tutte e tre le gare sono fissate per le ore 19.

Queste le parole proprio di Gagliardi prima della partenza per Ragusa: “Il gruppo viene da un lungo periodo di lavoro al Centro Pavesi di Milano. Negli ultimi giorni di ritiro si sono aggregate anche le atlete che hanno svolto le ultime gare di A1 e A2. Siamo dunque a ranghi completi e molto soddisfatti del lavoro fin qui svolto. Le ragazze sono state molto concentrate e disponibili per tutta la durata dei collegiali. Stiamo bene e chiaramente non vediamo l’ora di giocare”.

“Delle avversarie – prosegue il tecnico azzurro – non conosciamo moltissimo, la Germania è l’unica squadra che ha disputato lo scorso anno il Mondiale, le altre non hanno fatto molta attività. Di fondamentale importanza sarà sicuramente il giusto approccio da utilizzare in ogni singolo match, a partire chiaramente dall’esordio di mercoledì sera contro la Francia; dovremo affrontare tutte le partite con la massima concentrazione e con il coltello fra i denti. Siamo l’Italia, il nostro obiettivo è chiaramente quello di vincere il Torneo e centrare dunque la qualificazione ai prossimi Campionati Europei”.

“Giocare una manifestazione di questo tipo in Italia, a Ragusa – conclude coach Gagliardi – non può che essere uno stimolo in più per far bene. Io tra l’altro sono particolarmente legato alla Sicilia dato che nel 2021 ho vinto il Campionato a Messina. Questa è una terra che conosco bene e alla quale sono estremamente affezionato. Tutto il gruppo non vede l’ora di scendere in campo e di poter sfruttare al meglio l’opportunità di avere il pubblico dalla propria parte. Il tutto chiaramente ci porta ad avere maggiori responsabilità, ma sono delle responsabilità belle che credo qualsiasi persona al mio posto o al posto delle ragazze voglia avere. Siamo pornti per l'inizio della manifestazione”.