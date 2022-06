Volley maschile, verso una felice risoluzione il "caso" Mirandola

Tutto bene è quel che finisce bene. Lo Stadium Mirandola disputerà regolarmente, salvo imprevedibili sviluppi, la serie A3 nella stagione 2022/23: evidentemente l'esito della conferenza stampa programmata per stamani deve essere stato positivo e la società gialloblù deve aver ottenuto le garanzie necessarie per disputare, al meglio delle proprie possibilità, un campionato comunque impegnativo come si presenta appunto quello di A3. I supporters gialloblù, che avevano seguito, specie nelle fasi finali dell'ultima bellissima annata, le sorti della propria squadra con grande passione e partecipazione, possono esultare per lo scampato pericolo.

Questo il breve comunicato postato su Facebook in tarda mattinata che non lascia spazio a differenti intepretazioni:

"Stadium Pallavolo Mirandola comunica la propria intenzione di disputare il campionato nazionale di Serie A3 e di aver avviato con Legavolley tutte le verifiche di ammissibilità per la formale iscrizione alla prossima stagione".