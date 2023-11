Integrazione e cultura, 14 anni di intenso lavoro per l'Officina del Windsor Park /VIDEO

Come è cambiata la società dal 2009 ad oggi? Come si è modificata la comunità del quartiere San Faustino di Modena? Attraverso il progetto Officina Windsor Park si prova a raccontare il percorso di promozione di partecipazione e inclusione in un contesto sociale complesso

Arci Modena, in collaborazione con Officina Progetto Windsor, dal 2009 organizzano e promuovono iniziative di carattere socio-culturale, nel tentativo di offrire risposte utili ed efficaci ai processi migratori e ai fenomeni sempre più diffusi di emarginazione sociale, in particolare all’interno del quartiere San Faustino della città di Modena e nel grande complesso residenziale che purtroppo per anni è stato al centro delle cronache per situazioni di degrado e criminalità.

Attività di doposcuola, corsi di lingue, momenti di aggregazione e tante altre attività hanno intercettato e coinvolto centinaia di bambini e ragazzi (ma non solo) in 14 anni, rappresentando un esempio virtuoso di come anche attraverso la creazione di relazioni stabili si può contribuire al miglioramento di contesti problematici. E' innegabile che il palazzo di via San Faustino, pur non avendo eliminato del tutto situazioni di illegalità, abbia vissuto nel corso degli anni una svolta decisamente positiva, riuscendo a sfuggire al destino di caduta nel degrado che purtroppo contraddistingue contesti analoghi.

Di questa vasta offerta di attività e progettualità recentemente se ne è occupato da vicino il CRID – Centro Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia, insediato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, a cui in particolare sono stati affidati l’analisi qualitativa e il monitoraggio scientifico del Progetto Officina Windsor Park per l’edizione 2022-2023,

Il progetto Officina Windsor Park vede la collaborazione tra Istituzioni - in primo luogo il Comune di Modena, la Regione Emilia-Romagna, la Fondazione di Modena - e realtà del Terzo settore (Officina Progetto Windsor, Aliante, Arci, Banca del Tempo, Civibox, Legambiente, Movimento Nonviolento) sono state realizzate tante iniziative per il sostegno a minori, a giovani, a donne, a famiglie. La collaborazione ha riguardato anche l’Università di Modena e Reggio Emilia che ha seguito fin dall'inizio l'evoluzione del progetto e che si ulteriormente concretizzata nel corso degli ultimi due anni con il CRID dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che ha progettato e realizzato un lavoro di ricerca valutativa con risultati lusinghieri per le attività del progetto.

L’incontro, dal titolo “Officina Windsor Park: confronto su di un progetto attivo da 14 anni. Analisi e prospettive di una comunità multiculturale in dialogo, a partire dai risultati della ricerca “Officina Windsor Park. Edizione 2022-2023” condotta dal CRID – UNIMORE”, si è scvolto ieri con gli interventi del Dott. Gianluca Gasparini del Centro Documentazione del CRID, in qualità di curatore della ricerca, e del Prof. Claudio Baraldi, Professore Ordinario del Dipartimento di studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in un incontro coordinato dal Dott. Gerardo Bisaccia, Vicepresidente di Arci Modena.