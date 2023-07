VIDEO | Aggredito in centro per una bicicletta. "Il centro non è più sicuro, noi abbiamo paura", il racconto di Stefano

Era in Piazza Matteotti con la fidanzata, per un mercoledì sera da passare in tranquillità, quando ha visto un gruppo di ragazzini che tentava di rubare la sua bicicletta parcheggiata ad una decina di metri di distanza. Ha intimato loro di allontanarsi, facendo presente che il mezzo fosse suo, e loro hanno reagito scagliandosi contro di lui. Prima una testata per metterlo al tappeto, poi i calci e i pugni che gli hanno provocato un trauma cranico, un trauma toracico e una probabilmente anche una lussazione mandibolare.

E' accaduto a Stefano Grandi, 17enne modenese. Lo abbiamo incontrato per farci racconta cosa è accaduto e come ora, lui e i suoi amici, percepiscano il centro di Modena come un luogo non sicuro e da evitare.