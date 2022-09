VIDEO | Ai Giardini ducali arriva il Petanque, la specialità delle bocce nata in Provenza

A Modena torna il campionato italiano di petanque (specialità delle bocce nata in Provenza) con le competizioni individuali delle categorie A e C. Il torneo, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre, porta in città 48 giocatori che si sfidano su 24 campi allestiti ai Giardini ducali. La manifestazione è organizzata dal gruppo Modena Petanque della Polisportiva Modena est col patrocinio del Comune di Modena