VIDEO | Bonaccini commenta i dati: "Netto calo, se continua possiamo tornare arancioni"

In Emilia-Romagna l'indice Rt è "calato molto", il numero dei ricoverati in terapia intensiva "sta scendendo", seppur "molto lentamente", ma Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, predica cautela. "Non vanno illuse le persone, prima cerchiamo di contrastare il virus e vaccinare più gente possibile, augurandoci che le dosi a differenza degli ultimi tre mesi aumentino e non vengono tagliate". Sta scendendo "molto lentamente" il numero di ricoverati nelle terapie intensive reparti Covid ed è calato molto l'Rt da 1.39 a 0.85: "Adesso vedrò i numeri precisi ma è un calo molto evidente, e mi auguro confortante". Sebbene i numeri siano in miglioramento, pero', "dall'altra parte abbiamo i 250 casi sotto i 100.000 abitanti, che è l'asticella per cominciare a essere più tranquilli. Eravamo quasi a 500, siamo sotto i 300, 290 circa". Per questo ancora è presto per allentare le misure, ma "mi auguro che questa settimana sia un'altra di calo per cercare tornare arancioni il prima possibile", conclude Bonaccini.

(DIRE)