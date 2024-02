VIDEO | Il Carnevale a Modena si conferma festa per grandi e piccini

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Tantissime persone in Piazza Grande e per le vie del centro storico per accogliere il corteo della Famiglia Pavironica e seguire lo Sproloquio. Il giovedì grasso di Modena non passa mai di moda e si conferma un momento di grande richiamo per tutti i modenesi, con anche qualche ospite che arriva da fuori.

Come da programma, la carrozza dei pavironi ha attraversato le vie della città tra due ali di folla, con tantissimi bambini in attesa trepidante di veder passare le maschere e poter raccogliere qualche caramella. Ma il fascino del carnevale non è solo una cosa da piccoli, come conferma la piazza strapiena per il celebre discorso dal balcone del palazzo comunale.