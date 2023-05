VIDEO | Il Centro Fauna di Modena impegnato nei soccorsi in Romagna

Tra le campagne e le città allagate della Romagna da alcuni giorni ci sono anche i volontari del Centro Fauna selvatica "Il pettirosso" di Modena. Gli addetti della struttura modenese, da sempre in prima fila per catastrofi di questo genere, non hanno voluto far mancare il loro contributo. In queste ore i personale si è occupato di recuperare diversi animali rimasti isolati nelle zone alluvionate, ma anche alcune persone, contribuendo così al sistema generale dei soccorsi.

Questo il video girato da Piero Milani, responsabile del "Pettirosso". Il centro fauna per altro ha anche perso una delle proprie imbarcazioni, che è affondata e che sarà quindi necessario rimpiazzare.