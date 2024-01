VIDEO | Moschea nell'area ex Pro Latte, il Comitato presenta le alternative

Il Comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca contesta la scelta di urbanizzazione dell'ex comparto Pro Latte, che secondo un progetto per ora soltanto informale dovrebbe essere ceduto dalla ditta Cpc al Comune e dovrebbe ospitare la nuova sede della moschea di via delle Suore (oltre ad un parco e palazzine di residenza sociale.

"La scelta di questo sito contrasta con la fondamentale necessità di adeguare la dotazione di verde pubblico e attrezzato dell’intera zona della Sacca, le cui pesanti criticità sono riconosciute dal nuovo piano urbanistico generale, approvato nel luglio scorso: è la strategia del Rione 14 stessa, a confermare che la parte nord della città soffre di un deficit di verde pubblico. Per dare adeguata qualità alla Sacca è indispensabile un progetto di riqualificazione complessiva, che parta dall’analisi dei bisogni e dal riconoscimento dei diritti dei residenti, a partire da un’adeguata dotazione di servizi di vicinato e verde pubblico, non inferiore a quanto gode il resto della città", spiega il Comitato.

I residenti della Sacca hanno quindi individuato alcune aree alternative che risulterebbero "più idonee" rispetto a quella individuata dall’Amministrazione comunale e che potrebbero richiedere procedimenti edilizi più celeri. "Forniamo 4 proposte ma disponiamo di altre alternative anche in aree a sud di Modena. In vista delle imminenti elezioni comunali, invitiamo i candidati Sindaco ad esprimersi sul futuro urbanistico di questa parte della città e vogliamo delle risposte programmatiche prima delle elezioni. Siamo disponibili ad un confronto, in quanto riteniamo essenziale che i nostri futuri rappresentanti politici, collaborino con i residenti per affrontare la questione della localizzazione della moschea, un tema cruciale per il benessere e la qualità della vita nel nostro quartiere - conclude il Comitato - Attendiamo risposte e un confronto costruttivo, ma anche ulteriori proposte alternative da parte della nostra Amministrazione, che rifletterebbero un impegno condiviso verso lo sviluppo armonioso della nostra comunità".

Le quattro alternative riguardano: l'rea in zona stadio tra via Padre Candido e viale Montecuccoli, l'area alle spalle delle piscine Pergolesi in strada Minutara e v. Divisione Acqui, l'area in zona Madonnina di fianco alla polisportiva tra via Don Fiorenzi e la diagonale (ex ferrovia) e infine un'area in zona San Cataldo alle spalle della chiesa della Madonna del Murazzo.