VIDEO | Epilessia, ogni circa 3.000 tra adulti e bambini seguiti dall'AOU di Modena

In occasione della Giornata Mondiale per l’Epilessia si accedono i riflettori su questa malattia che si presenta in forme molto differenti e variegate, sulle quali la ricerca medica ha svolto passi sempre più decisivi negli ultimi anni. In Italia circa 500.000 persone soffrono di epilessia - 35mila almeno in Emilia-Romagna - un disturbo serio e generalmente ricorrente che colpisce le cellule del cervello determinando l’invio di comandi incontrollati al resto del corpo; per fortuna molte forme di questa malattia sono curabili.

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena segue circa 3000 bambini e adulti affetti da epilessia. Sono presenti due centri epilessia uno dedicato all’età evolutiva presso la Pediatria del Policlinico di Modena (diretta dal prof. Lorenzo Iughetti) e un centro per l’adolescente e l’adulto presso la Neurologia dell’Ospedale Civile di Baggiovara (diretta dal prof. Stefano Meletti). I due centri sono collegati funzionalmente per una presa in carico il più possibile globale della persona con epilessia.

Lunedì 12 febbraio a Modena la Fontana dei due fiumi di largo Garibaldi sarà illuminata di luce viola. L'iniziativa è promossa dalla Lega Italiana Contro l'Epilessia (Lice) patrocinata dal Comune di Modena attraverso l’assessorato alle Politiche sociali e realizzata grazie alla collaborazione di Hera servizi energia.

La Lice è una società scientifica senza scopo di lucro che persegue la finalità di contribuire al miglioramento di diagnosi, terapia, assistenza, ricerca, formazione e informazione scientifica nell’ambito dell’epilessia, oltre che al superamento dello stigma sociale correlato a tale patologia, promuovendo e attuando ogni iniziativa utile al conseguimento di tali finalità.