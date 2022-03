VIDEO | Ucraina, "Grazie a tutti i cittadini. Ora servono posti letto per i profughi"

La comunità ucraina residente a Modena, con l'aiuto dei cittadini modenesi, continua la raccolta di beni di prima necessità da inviare in patria. Centro nevralgico dell'ondata di solidarietà è il Mix Markt, il negozio gestito da cittadini ucraini in via Mazzoni, all'angolo con via Nicolò dell'Abate.

Cittadini dell'Est, ma anche tanti modenesi, continuano ogni giorno a donare. Ecco cosa serve maggiormente: vestiti da uomo caldi, generi alimentari a lunga conservazione, medicinali, ma anche generi più specifici come zaini, torce e tende.